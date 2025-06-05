Політика Новий президент Південної Кореї пообіцяв політику підтримки і заохочення, а тотального контролю

2025-06-05 12:30

У Південній Кореї на церемонії вступу на посаду у Національних зборах новообраний президент Лі Чже Мьон пообіцяв об’єднати суспільство та відновити економіку. Про це повідомляє KBS.

"Незалежно від того, кого ви підтримали на виборах, я служитиму президентом для всіх, щоб допомагати кожному громадянину країни", - заявив він.

Президент пообіцяв створити уряд, який "підтримує і заохочує, а не такий, який контролює та управляє".

Він запевнив, що підтримуватиме передові технології, такі як штучний інтелект та напівпровідники.

"Ми зміцнюватимемо співпрацю між РК, США та Японією на основі міцного південнокорейсько-американського альянсу і підходитимемо до відносин із сусідніми країнами з погляду практичності та національних інтересів", - зазначив Лі.

Наголосивши на необхідності стримування загроз з боку Північної Кореї, він залишив відкритими двері для відновлення діалогу з Пхеньяном в ім'я побудови міцного миру на Корейському півострові.

Оскільки вибори були достроковими, новий президент став виконання своїх обов'язків без перехідного періоду. Таким чином, він отримує всю повноту влади, включно з командуванням збройними силами, негайно після оголошення рішення Центрвиборчкому про підсумки виборів. Офіційна церемонія інавгурації відбудеться 17 липня, одночасно зі святкуванням Дня Конституції.

 

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