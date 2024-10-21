Курьезы 43-летний мужчина пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть в Украину

2024-10-21 15:39

В пункте пропуска Староказаче Одесской области 43-летний гражданин Китая пытался дать взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что во время пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель пребывания на территории Украины и не ориентировался, куда направляется.

Мужчина попытался "решить вопрос" о пропуске через границу, предложив инспектору 200 долларов. Военнослужащий отказался от предложения.

Пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления по статье о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.