Политика Сибига провел закрытую встречу с Эрдоганом: что обсудили

2024-10-22 21:37

 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Их встреча была закрыта для печати.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Как рассказал Сибига, во время встречи с Эрдоганом они обсудили поддержку территориальной целостности Украины, Крым и другие временно оккупированные территории, принадлежащие Украине.

"Я подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере. Я также подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", - рассказал Сибига.

План победы Украины

На днях президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе представил план победы Украины. По его словам, большинство лидеров Европейского Союза выразили поддержку этому плану.

Также ранее сообщалось, что Сибига совершит официальный визит в Турцию. Он должен был провести важные переговоры на высоком уровне по украинско-турецкому сотрудничеству.

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