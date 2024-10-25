Мир Литва готовится к нападению рашистов - страна закупает новейшие немецкие танки Leopard 2

2024-10-25 15:37

Министерство обороны Литвы подтвердило решение о закупке немецких основных боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

Литва согласовала ключевые решения по усилению своей национальной армии.

"Подтверждено решение о продолжении закупки танков Leopard 2 немецкого производства, а также планы приобрести шведские гусеничные боевые машины пехоты CV-90", - говорится в сообщении.

В настоящее время страна модернизирует свой военный потенциал для эффективного реагирования на современные вызовы безопасности.

subscriber subscriber

Еще по теме

Литва выделила еще 13 млн евро на финансирование проектов по восстановлению Украины

2024-10-10 15:37

Литва планирует передать Украине почти два десятка задержанных в порту пожарных машин

2024-09-26 11:34

Литва срочно создает аналог украинской теробороны - мобилизованы тысячи граждан

2024-09-13 19:31

Российский дрон-камикадзе впервые приблизился к границе с Литвой

2024-09-09 11:33

Еще новости в разделе "Мир"

Литва готовится к нападению рашистов - страна закупает новейшие немецкие танки Leopard 2

2024-10-25 15:37

Харрис назвала Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти"

2024-10-24 17:37

В Польше задержали граждан Украины и Эстонии за пособничество в нелегальном пересечении границы

2024-10-24 11:34

ВСУ впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотников

2024-10-22 15:05
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Литва готовится к нападению рашистов - страна закупает новейшие немецкие танки Leopard 2 2024-10-25 15:37
Харрис назвала Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" 2024-10-24 17:37
В Польше задержали граждан Украины и Эстонии за пособничество в нелегальном пересечении границы 2024-10-24 11:34
ВСУ впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотников 2024-10-22 15:05