Мир Литва готовится к нападению рашистов - страна закупает новейшие немецкие танки Leopard 2

2024-10-25 15:37

Министерство обороны Литвы подтвердило решение о закупке немецких основных боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

Литва согласовала ключевые решения по усилению своей национальной армии.

"Подтверждено решение о продолжении закупки танков Leopard 2 немецкого производства, а также планы приобрести шведские гусеничные боевые машины пехоты CV-90", - говорится в сообщении.

В настоящее время страна модернизирует свой военный потенциал для эффективного реагирования на современные вызовы безопасности.