Политика Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Канаде, - ОП

2024-10-27 13:30

 

Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Монреале (Канада).

Об этом сообщила советник главы ОП Дарья Заривная.

Накануне была представлена Белая книга - документ и план действий по реинтеграции детей, основанный на международных стандартах и релевантном опыте таких стран, как Руанда, Сьерра-Леоне и Аргентина.

"На следующей неделе книга будет полезной во время работы на Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале 30-31 октября. Эта конференция соберет министров иностранных дел стран-партнеров Украины и экспертов из международных и общественных организаций", - отметила она.

По словам Заривной, будут разрабатывать дорожную карту с практическими решениями по возвращению украинских военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных детей.

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