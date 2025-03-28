Политика Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза и Канаде новым повышением тарифов

2025-03-28 12:29

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского Союза и Канаде еще большими тарифами, если они начнут координированно реагировать на новые американские пошлины. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

"Если Европейский Союз скооперируется с Канадой, чтобы нанести экономический вред США, и к тем, и к другим будут применены масштабные тарифы, куда более масштабные, чем планируются на данный момент, и это будет сделано в целях защиты того самого наилучшего друга, который когда-либо был у этих двух стран!" – написал Трамп, назвав ЕС "страной".

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на автомобили, собранные за пределами США. Пошлины вступят в силу 2 апреля.

В правительстве Канады такой шаг американского лидера назвали "целенаправленной атакой", а в Еврокомиссии заявили, что готовы действовать ответными мерами.

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Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза и Канаде новым повышением тарифов 2025-03-28 12:29
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