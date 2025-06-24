Економіка Канада запустила перший LNG-термінал із виходом в океан - зможе експортувати 14 млн тон газу на рік

2025-06-24 14:45

У Канаді запрацював перший масштабний завод з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) для експорту. Про початок виробництва поінформував представник проєкту LNG Canada, який очолює Shell.

Першу партію СПГ планують відвантажити до середини року. Об'єкт, розташований у місті Кітімат, став першою в Північній Америці масштабною СПГ-установкою з прямим доступом до узбережжя Тихого океану. Це суттєво скорочує час транспортування до азійських ринків у порівнянні з американськими терміналами на узбережжі Мексиканської затоки.

Після повного запуску LNG Canada зможе експортувати до 14 мільйонів тон СПГ на рік.

За даними Reuters, виробництво розпочалося о 4:00 ранку за місцевим часом на першій технологічній лінії (Train 1), потужністю 5,6 мільйона тон на рік. Наразі працює лише частина заводу, і через технічну несправність одна з ліній функціонує на половину потужності.

Судно Gaslog Glasgow, яке має доправити першу партію СПГ, наближається до порту Кітімат і очікується 29 червня.

LNG Canada - спільний проєкт компаній Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.

Після введення термінала в експлуатацію, експорт канадського газу до США може скоротитися, оскільки енергетичні компанії Канади отримають новий маршрут збуту. Наразі США залишаються єдиним ринком для канадського газу.

Окрім того,

Згідно з офіційними даними, у 2024 році Канада експортувала до США в середньому 8,6 мільярда кубічних футів газу на добу, порівняно з 8,0 млрд у 2023-му та середнім показником у 7,5 млрд у 2018-2022 роках.