Экономика Канада нашла простой способ компенсировать все убытки от торговой войны с США

2025-03-25 11:30

Все провинции Канады устранят барьеры, которые мешают внутренней торговле. В правительстве рассчитывают, что это с лихвой компенсирует убытки от торговой войны с США, сообщила пресс-служба премьер-министра Канады.

Отмечается, что снятие внутренних ограничений стало главной темой встречи главы правительства Марка Карни с премьер-министрами провинций и территорий.

"Премьер-министр и руководители провинций согласились, что, работая вместе над разблокировкой экономических проектов и устранением барьеров, Канада может с лихвой компенсировать последствия тарифов США, создав высокооплачиваемые рабочие места, максимизировав наш экономический потенциал и укрепившись как дома, так и за границей", - говорится в заявлении.

По итогам встречи было решено до 1 июля принять законодательство, которое устранит все федеральные барьеры для межпровинциальной торговли и мобильности рабочей силы. Также было решено отменить все федеральные исключения согласно Канадскому соглашению о свободной торговле.

В офисе премьера ожидают, что, унифицировав правила и повысив мобильность рабочей силы, "Канада может создать действительно открытый рынок, который снизит затраты как для бизнеса, так и для потребителей".

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