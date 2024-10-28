Политика Три года войны: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

2024-10-28 22:15



Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде утвердить продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект законов №12151 и 12152 .

Проектом №12151 предлагается утвердить указ президента о продлении действия военного положения с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Проектом №12152 предлагается утвердить указ президента о продлении всеобщей мобилизации.

Таким образом, военное положение и мобилизация продлятся почти три года после вторжения России.

Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Прогнозы длительности войны

По данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Наиболее оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года – тогда 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

В октябре МВФ обновил базовый и негативный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Общая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III–IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в попечительстве (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формах получения образования;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании , научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.