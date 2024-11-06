Мир Выборы в США: в случае массовых беспорядков в Вашингтон могут ввести силы Нацгвардии

2024-11-06 09:35

Более двух десятков штатов США выразили готовность направить военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон при необходимости и если поступит соответствующий официальный запрос в течение следующих недель после президентских выборов и перед инаугурацией. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей Нацгвардии.



Округ Колумбия пока не сделал ни одного официального запроса на привлечение Национальной гвардии, однако правительство проводит встречи и готовится к тому, что здание Капитолия может снова оказаться в эпицентре насилия во время подтверждения результатов президентских выборов Конгрессом.



Руководитель отдела планирования операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лоренсо отметил, выступая перед журналистами, что пока неизвестно, сколько именно военных Национальной гвардии потребуется в случае необходимости.



По его словам, это будет зависеть от потребностей округа Колумбия, однако при этом подчеркнул, что Бюро Национальной гвардии и штаты уже готовятся к возможному запросу об оказании поддержки.