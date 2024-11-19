Мир Словакия бунтует против правительства Фицо - в столице массовые протесты

2024-11-19 09:24

В столице Словакии Братиславе тысячи человек вышли на протест против политики правительства во главе с Робертом Фицо. Об этом сообщает AP.

Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции, когда Чехословакия положила конец коммунистическому правлению и позже разделилась на Чехию и Словакию.

В протесте приняли участие оппозиционные партии - либеральная "Прогрессивная Словакия", пробизнесовая "Свобода и Солидарность", а также консервативная Христианские демократы.

"Словакия была и будет частью западной цивилизации. Мы не хотим, чтобы кто-то двигал нас в сторону москвы", - заявил собравшимся на площади Франтишек Миклошко, который был одним из лидеров Словакии в 1989 году.

По словам лидера "Свободы и Солидарности" Бронислава Греллинга, Фицо ведет страну "к авторитарному режиму, как в России и коммунистическом Китае".

Как заявил Михал Шимечка, глава "Прогрессивной Словакии", которая сейчас является самой популярной партией в стране, оппозиция будет делать все возможное для защиты свободы и демократии.

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