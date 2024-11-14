Пенсионеры могут получить доплаты и надбавки: какие документы подать в ПФУ

Украинцам рассказали, кто получит почты тысячу гривен доплаты к пенсии в декабре.
Об этом говорится в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
Некоторые пенсионеры могут получать разнообразные надбавки и доплаты, кроме стандартной выплаты. Рассчитывать на нее могут украинцы с особыми потребностями. В частности, это касается тех, кто требует постоянной помощи и ухода из-за состояния здоровья.
Важно отметить, что для получения такой надбавки нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд - автоматически эта доплата не назначается. Это нужно сделать, если пенсионер хочет получить надбавку и имеет на это право.
В частности, человек должен удовлетворять установленным критериям:
Обратите внимание, что размер доплаты по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2024 году это составляет 944 гривны. При этом выплату могут назначить только после того, как пенсионер подаст соответствующее заявление в ПФУ. А также предоставит следующие документы:
Выплата государственной социальной помощи на уход и покрытие расходов на ее доставку осуществляются за счет государственного бюджета.