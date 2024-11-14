Жизнь Пенсионеры могут получить доплаты и надбавки: какие документы подать в ПФУ

2024-11-14 18:26


Украинцам рассказали, кто получит почты тысячу гривен доплаты к пенсии в декабре.

Об этом говорится в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Некоторые пенсионеры могут получать разнообразные надбавки и доплаты, кроме стандартной выплаты. Рассчитывать на нее могут украинцы с особыми потребностями. В частности, это касается тех, кто требует постоянной помощи и ухода из-за состояния здоровья.

Важно отметить, что для получения такой надбавки нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд - автоматически эта доплата не назначается. Это нужно сделать, если пенсионер хочет получить надбавку и имеет на это право.

В частности, человек должен удовлетворять установленным критериям:

  • жить в одиночестве;
  • возраст - старше 80 лет;
  • получать пенсию по возрасту;
  • нуждаться в уходе от других лиц из-за ухудшения состояния здоровья.

Обратите внимание, что размер доплаты по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2024 году это составляет 944 гривны. При этом выплату могут назначить только после того, как пенсионер подаст соответствующее заявление в ПФУ. А также предоставит следующие документы:

  • паспорт;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • выписка из ПФУ о том, что гражданину еще не назначена доплата по уходу;
  • заключение врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход.

Выплата государственной социальной помощи на уход и покрытие расходов на ее доставку осуществляются за счет государственного бюджета.

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