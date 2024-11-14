Жизнь В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности

2024-11-14 15:37

Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне. Из-за непогоды есть отключения света в Полтавской области, сообщило Укрэнерго.

Указано, что по состоянию на утро уровень потребления был на 1,2% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду, 13 ноября. Вчера суточный максимум потребления был на 2,4% ниже предыдущего рабочего дня - во вторник, 12 ноября. В компании объяснили это применением мер по ограничению мощностей для промышленности и бизнеса.

"В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Просьба потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за сложных погодных условий - обильных осадков с налипанием мокрого снега - к утру обесточены 43 населенных пункта в Полтавской области. Синоптики прогнозируют сильные снегопады до конца суток и в других регионах Украины.

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