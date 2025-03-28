Мир Власти Польши признали дефицит боеприпасов - в случае войны их хватит максимум на две недели

2025-03-28 09:29

В Польше ситуация с боеприпасами зависит от типа вооружения. Наибольший ныне дефицит – с устаревшим оборудованием, тогда как современные боевые системы получают стабильные поставки. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в интервью Polsat News.

По его словам, запасы позволят обороняться в течение одной-двух недель, в зависимости от интенсивности боевых действий.

"Думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов", - отметил Луковский.

Однако Польша имеет механизмы пополнения арсенала, в частности с помощью союзников.

Луковский также заверил, что Варшава будет поддерживать страны Балтии в случае нападения России в рамках пятой статьи НАТО, в то же время оборонный потенциал Польши усиливается каждый день.

subscriber subscriber

Еще по теме

Восточный щит: Польша установит противопехотные мины на границах с рф и беларусью

2025-03-22 12:29

Польша готовит для Украины тысячи новых терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте

2025-02-26 12:30

Премьер Польши прокомментировал возможность отправлять своих солдат в Украину

2025-02-18 08:25

Польша укрепляет границу с Беларусью электроограждениями и барьерами

2025-02-07 14:39

Еще новости в разделе "Мир"

Власти Польши признали дефицит боеприпасов - в случае войны их хватит максимум на две недели

2025-03-28 09:29

Исчезновение солдат США в Литве: раскрылись новые детали ЧП на учениях

2025-03-27 12:30

Агентство США по глобальным медиа выделяет 7,46 млн долларов для поддержки Радио Свобода

2025-03-27 11:34

Принадлежащая Маску Соцсеть блокировала аккаунты турецких оппозиционных политиков

2025-03-24 12:35
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Власти Польши признали дефицит боеприпасов - в случае войны их хватит максимум на две недели 2025-03-28 09:29
Исчезновение солдат США в Литве: раскрылись новые детали ЧП на учениях 2025-03-27 12:30
Агентство США по глобальным медиа выделяет 7,46 млн долларов для поддержки Радио Свобода 2025-03-27 11:34
Принадлежащая Маску Соцсеть блокировала аккаунты турецких оппозиционных политиков 2025-03-24 12:35