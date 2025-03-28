Мир Власти Польши признали дефицит боеприпасов - в случае войны их хватит максимум на две недели

2025-03-28 09:29

В Польше ситуация с боеприпасами зависит от типа вооружения. Наибольший ныне дефицит – с устаревшим оборудованием, тогда как современные боевые системы получают стабильные поставки. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в интервью Polsat News.

По его словам, запасы позволят обороняться в течение одной-двух недель, в зависимости от интенсивности боевых действий.

"Думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов", - отметил Луковский.

Однако Польша имеет механизмы пополнения арсенала, в частности с помощью союзников.

Луковский также заверил, что Варшава будет поддерживать страны Балтии в случае нападения России в рамках пятой статьи НАТО, в то же время оборонный потенциал Польши усиливается каждый день.