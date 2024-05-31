Спорт У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика

2024-05-31 20:34

У Тайсона Фьюри нет никаких шансов победить в реванше Александра Усика. Так считает бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли.

По его словам, украинец показал уязвимость британца и теперь все знают, как пробить защиту экс-чемпиона WBC.

"Тайсону потребуется большая выдержка в поединке с таким боксером, как Усик. Я могу уже сейчас сказать, что Тайсон теперь подпорченный товар. Он больше не готов выдерживать удары в подбородок. Фьюри уже не стоек держать удар, как бывало раньше. Он еще может нанести несколько ударов Усику в реванше, но что будет, если Александр нанесет ответный удар?

Усик хорошо изучил Тайсона в первом бою, теперь он внесет коррективы и выиграет в реванше гораздо легче, чем в первом поединке", - цитирует Брэдли Boxing247.