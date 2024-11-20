Политика Зеленский заявил, что выборы Украине состоятся только после справедливого завершения войны

2024-11-20 09:35

В Украине состоятся справедливые выборы, но после справедливого завершения войны с россией. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана стойкости Украины в Верховной Раде.

Он напомнил, что Конституция Украины и закон не разрешают проводить выборы в военное время, и подчеркнул, что "никто в мире не требовал и не требует этого от Украины".



"Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые, может, "изголодались" за этим настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в киностудиях. Это губительно для Украины. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы. Нужно уметь ставить общий интерес выше, чем какие бы то ни было личные желания", - заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что первый пункт внутреннего Плана стойкости - единство.



"Это то, без чего не может быть необходимых результатов Плана победы Украины, который был представлен вам и нашим партнерам. В каждой войне, чтобы не проиграть ее, есть вещи, которые может сделать сам народ, и есть то, что можно сделать только в единстве с союзниками. Именно поэтому нужны эти два документа", - рассказал Зеленский.



Он подчеркнул, что внутреннее единство украинцев всегда должно быть таким, чтобы объединяло и наших партнеров.



"Мир может быть глухим иногда к отдельным голосам, но не к целому народу, который знает, чего хочет, работает объединенно и умеет достигать свои цели, и мы это доказали. Украина доказала, что существует фундаментальная связь между нашим единством и тем, как объединяются сердца других, в частности, в Европе, Америке и других частях мира - от Аргентины до Японии", - резюмировал глава государства.