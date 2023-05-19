Политика Зеленский признал, что выборов осенью в Украине не будет, если война не закончится

2023-05-19 18:28

В Украине не будет парламентских выборов этой осенью, если на тот момент останется в силе военное положение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то будут. Ну в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы", - сказал президент Украины.

По нормам мирного времени, парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года. Военное положение недавно было продлено до 18 августа.

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