Политика Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения

2024-01-22 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие: изменение обстоятельств и закона. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По его словам, выборы состоятся, если удастся преодолеть препятствия, которые мешают голосованию в условиях войны.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог это сделать завтра, я бы сделал это завтра... Нам надо изменить обстоятельства и закон", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона. Украинское законодательство запрещает не президенту проводить выборы, а всем институтам в целом.

Он добавил, что остается вопрос о том, как проводить выборы на оккупированных территориях.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более шести миллионов человек за границей, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет", – сказал Зеленский.

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