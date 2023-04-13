Мир У границ Украины уже применяются танки Abrams, БМП Bradley, САУ Krab и комплексы Poprad

2023-04-13 10:27

Польские военные начали совместные учения с военнослужащими из США на юго-востоке Польши, в 150 км от границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.

Военные учения на полигоне в Новой Дембе является одним из элементов укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

В учениях принимают участие американские военные на танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley и солдаты польской 18-й механизированной дивизии. Польские военные будут использовать гаубицы Krab, бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak и зенитные комплексы Poprad.

В прошлом году Польша подписала контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3. Варшава также заказала 116 танков Abrams, которые до этого времени были в распоряжении армии США.