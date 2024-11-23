Политика Трамп определился с кандидатом на пост спецпосланника по войне в Украине, - Reuters

2024-11-23 08:30

 

Трамп планирует назначить на эту должность своего бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла, который был специальным посланником по мирным переговорам в Сербии и Косово.

Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по войне России в Украине и уже определился с кандидатурой. Как пишет Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники, на этот пост Трамп планирует назначить своего бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла.

Как отмечают источники, хотя в настоящее время не существует специального посланника, занимающегося исключительно урегулированием российско-украинского конфликта, Трамп рассматривает возможность создания такой должности.

"Гренелл, который был послом Трампа в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки во время президентского срока 2017-2021 годов, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа по прекращению войны, если его в итоге выберут на эту должность", - пишет издание.

В то же время, по словам источников, Трамп может в конечном итоге решить не создавать должность специального посланника по конфликту в Украине, хотя он и рассматривает такую возможность. Кроме того, он в конечном итоге может назначить кого-то другого на эту должность, и нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.
Ричард Гренелл – что о нем известно

Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокое знание европейских дел. Помимо работы послом в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента по мирным переговорам в Сербии и Косово.

Ранее он высказывался за создание "автономных зон" в качестве способа прекращения войны. Он также заявил, что не будет выступать за вступление Украины в НАТО.

Трамп и война в Украине

Ранее СМИ писали, что адвокат Борис Эпштейн, который координировал защиту в уголовных делах Дональда Трампа, предложил новоизбранному президенту свою кандидатуру на должность спецпредставителя по российско-украинской войне.

В то же время, как писал FT, в Европе все больше утверждается мнение о том, что наиболее реалистичным форматом окончания войны в Украине является замораживание конфликта с отложенным на неопределенный срок вопросом границ. При этом в Европе все больше надеются, что в следующем году при посредничестве Трампа таки удастся достичь если не полного мира, то по крайней мере прекращения огня.

 

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