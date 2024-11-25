Политика ВСУ могут получить ракеты JASMM после «зеленого света» на удары вглубь рф

2024-11-25 20:04

В ноябре США и союзники дали долгожданный «зеленый свет» на удары вглубь РФ. ВСУ уже успели атаковать противника на его территории с помощью ATACMS и Storm Shadow. Одним из узких мест этой инициативы является ограниченное количество баллистические и крылатых ракет, состоящих на вооружении украинской армии.

В начале сентября журналисты Reuters сообщили, что США близки к сделке по передаче ВСУ крылатых ракет JASSM, носителями которых являются истребители F-16. Официально о поставках этого ракетного вооружения не сообщалось. Эксперты не исключают, что оно может быть передано тайно. Таким образом, о появлении на вооружении ВСУ дальнобойных крылатых ракет мы узнаем только после их первого применения.

Предоставление разрешения ВСУ на удары вглубь РФ западным оружием открывает путь для предоставления крылатых ракет JASSM. В распоряжении Пентагона имеется около 12 тыс. таких ракет, включая JASSM-ER, дальность полета которых превышает 900 км. Конечно, далеко не факт, что дальнобойные ракеты будут поставлены до конца президентского срока Д. Байдена. Вместе с тем действующий президент мог бы санкционировать их поставку в качестве жеста доброй воли еще до того, как покинет Белый дом.