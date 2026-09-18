Світ Іран представить країнам Перської затоки тимчасовий судоплавний маршрут через Ормуз

2026-09-18 11:34

Іран заявив про намір представити країнам Перської затоки план тимчасового морського маршруту через Ормузьку протоку. Як повідомляє Bloomberg, його основою стала домовленість, яку Тегеран раніше уклав з Оманом.

Оман намагається зібрати в Салалі міністрів закордонних справ країн Затоки та Ірану для переговорів.

План не передбачає цілковитого відкриття протоки. Іран має намір і надалі брати участь у прийнятті рішень щодо того, які судна зможуть проходити через стратегічну водну артерію.

Переговори відбуваються на тлі перебоїв із судноплавством через Ормузьку протоку. Тегеран наполягає на збереженні контролю над проходом, тоді як країни Затоки обговорюють, як відповісти на пропозицію Ірану.

Втім, угоди в понеділок, імовірно, не буде: іранський посадовець заявив, що зустріч має стати початком переговорів, а не призвести до підписання готової угоди.

Через протоку до початку нинішньої кризи проходило близько 20% світової морської торгівлі нафтою. Тому навіть часткове відновлення судноплавства може помітно вплинути на світові ціни на енергоносії.