Світ Іран представить країнам Перської затоки тимчасовий судоплавний маршрут через Ормуз

2026-09-18 11:34

Іран заявив про намір представити країнам Перської затоки план тимчасового морського маршруту через Ормузьку протоку. Як повідомляє Bloomberg, його основою стала домовленість, яку Тегеран раніше уклав з Оманом.

Оман намагається зібрати в Салалі міністрів закордонних справ країн Затоки та Ірану для переговорів.

План не передбачає цілковитого відкриття протоки. Іран має намір і надалі брати участь у прийнятті рішень щодо того, які судна зможуть проходити через стратегічну водну артерію.

Переговори відбуваються на тлі перебоїв із судноплавством через Ормузьку протоку. Тегеран наполягає на збереженні контролю над проходом, тоді як країни Затоки обговорюють, як відповісти на пропозицію Ірану.

Втім, угоди в понеділок, імовірно, не буде: іранський посадовець заявив, що зустріч має стати початком переговорів, а не призвести до підписання готової угоди.

Через протоку до початку нинішньої кризи проходило близько 20% світової морської торгівлі нафтою. Тому навіть часткове відновлення судноплавства може помітно вплинути на світові ціни на енергоносії.

subscriber subscriber

Еще по теме

США не вдалося знайти та знешкодити всі встановлені Іраном міни в Ормузькій протоці

2026-08-28 11:29

Світові ціни на нафту почали стрімке зниження на тлі нових надій на повне відкриття Ормузької протоки

2026-08-26 16:23

Іранський державний телеканал оголосив нагороду в 10 млн доларів за вбивство Трампа

2026-08-25 12:37

Після оголошення економічних санкцій іранська валюта впала до історичного мінімуму

2026-08-25 10:36

Еще новости в разделе "Світ"

Іран представить країнам Перської затоки тимчасовий судоплавний маршрут через Ормуз

2026-09-18 11:34

Іспанія спільно з Польщею закупить сучасні літаки-заправники Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport

2026-09-16 14:36

У Китаї виявили новий небезпечний вірус, який уражає печінку та кров

2026-09-14 09:31

Дональд Трамп пообіцяв по 5 тис доларів кожному американцю, якщо Республіканська партія переможе на виборах

2026-09-11 09:31
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Іран представить країнам Перської затоки тимчасовий судоплавний маршрут через Ормуз 2026-09-18 11:34
Іспанія спільно з Польщею закупить сучасні літаки-заправники Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport 2026-09-16 14:36
У Китаї виявили новий небезпечний вірус, який уражає печінку та кров 2026-09-14 09:31
Дональд Трамп пообіцяв по 5 тис доларів кожному американцю, якщо Республіканська партія переможе на виборах 2026-09-11 09:31