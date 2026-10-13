Світ В Ормузькій протоці підірвався на міні та згорів танкер, який перевозив 750 тисяч барелів нафти

2026-10-13 11:36

Танкер, який перевозив близько 750 тисяч барелів сирої нафти, підірвався на морській міні в Ормузькій протоці, після чого на судні почалася пожежа. Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Танкер із 750 тисяч барелів нафти на борту проігнорував попередження ВМС КСІР і спробував пройти за забороненим маршрутом. В результаті судно підірвалося на морській міні. Відбувся вибух, після якого почалася сильна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Іранська сторона стверджує, що це був уже третій танкер, який підірвався на міні в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, кількість атак на танкери, що пропливали через Ормузьку протоку, минулого тижня досягла найвищого рівня за весь період з початку війни США з Іраном на тлі активізації експорту з боку виробників з країн Перської затоки.

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