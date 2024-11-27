Политика Байден запросил у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, - СМИ

2024-11-27 22:15



Еще пока действующий президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить Украине дополнительные 24 млрд долларов. В частности, для усиления военной поддержки.

Об этом сообщает New York Post

Согласно запросу, который получило второе вышеупомянутое издание, административно-бюджетное управление Белого дома предположило, что Конгресс мог бы включить эту помощь в пакет решений, чтобы избежать риска прекращения поддержки при смене президентской администрации.

Несколько законодателей ознакомились с предложением в понедельник. Оно предусматривает, что из вышеупомянутой суммы в размере 24 млрд долларов, 8 млрд пойдет на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, в частности, для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружений нашей стране. Остальные 16 млрд должны пойти на пополнение запасов вооружения США.

Однако некоторые республиканцы уже выступили в возмущением по поводу сообщения о просьбе. Например, сенатор Майк Ли - республиканец из штата Юта.

"Джо Байден только что отдал 4,7 млрд долларов налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", - написал он в соцсети Х.

Решительность Байдена в отношении Украины

Напомним, на днях издание Bloomberg писало, что в последние месяцы своего правления Байден стремится укрепить позиции Украины в отношении России. Это связано с тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне по приходу в Белый дом 20 января.

Среди таких решений и разрешение на применение ракет ATACMS по территории России, и противопехотные мины, и списание долга. При этом, источники издания говорят, что эти решения могут помочь Трампу. В частности, поставят его в более выгодное положение для прекращения войны, а Украину - в более выгодное положение для любых переговоров.

Также мы писали, что администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины вступить в НАТО. Но по итогу решила не делать этого.