Жизнь TikTok запретит пользователям до 18 лет использовать "фильтры красоты"

2024-11-29 13:30

Платформа TikTok объявила о новых мерах, направленных на защиту подростков, сообщает The Guardian.

Компания запретит пользователям до 18 лет применять "фильтры красоты", которые изменяют черты лица так, как этого не может сделать косметика. Речь идет о популярных эффектах типа "Смелый гламур", которые добавляют макияж, увеличивают губы, меняют форму лица и подтягивают брови.

Такие шаги приняты из-за беспокойства, что использование фильтров может повлечь за собой тревожность и негативно влиять на самооценку детей.

Нововведения не коснутся комических фильтров, которые добавляют на лицо, например, заячьи уши или собачьи носы.

Кроме того, TikTok усиливает борьбу с поддельными аккаунтами пользователей в возрасте до 13 лет. В компании планируется запустить новые автоматизированные системы для выявления нарушений возрастных ограничений до конца 2024 года.

Ежеквартально TikTok удаляет около 20 миллионов аккаунтов детей, но признает, что порой система ошибочно блокирует и взрослых. В таких случаях пользователям советуют обращаться в службу поддержки для восстановления аккаунтов.

TikTok продолжает работать над мероприятиями по созданию безопасного пространства для всех пользователей, даже если это вызывает определенное недовольство среди молодежи.