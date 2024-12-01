Политика США готовят "сильный пакет" оружия - Зеленский

2024-12-01 11:03

 

Речь идет о важном пакете военной помощи, который значительно поддержит бойцов ВСУ, анонсировал глава государства.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн. Об этом он сообщил в видеообращении в субботу, 30 ноября.

"Соединенные Штаты готовят важный сильный военный пакет на $725 млн. Это то, что значительно поддержит наших ребят на фронте", – сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил за военный пакет Литву и Нидерланды, предоставившие пусковые установки для системы Patriot.

"Есть также готовность "нордиков" (стране Северной Европы – ред.) и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности в производство наших отечественных дронов", – рассказал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в декабре будет вестись активная работа с партнерами Украины.

"Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности – ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно скорее и, что очень важно справедливо", – резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в следующем году, но это зависит от воли и решений других лидеров. По его словам, следующий президент США Дональд Трамп может оказывать большое давление на Россию из-за усиления Украины.

 
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