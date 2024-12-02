Спорт Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех

2024-12-02 09:36

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон рассказал, как Тайсону Фьюри следует провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, чтобы рассчитывать на успех.

По его мнению, в повторном поединке британец должен максимально использовать свое преимущество в габаритах в придачу к боксерскому мастерству.

"После первого боя Усик оценил Фьюри. Он понимает, что Тайсон, вероятнее всего, набросится на него, будет использовать свою силу, габариты, физическую форму. Фьюри должен был делать все это в первом бою и обязан это сделать в реванше.

Тайсону нужно убедиться, что он сможет оказывать давление на соперника в сочетании со своими боксерскими способностями. Это все нужно делать сразу после стартового гонга, потому что чем дольше длиться бой, тем больше шансов, что он не сможет поддерживать этот темп", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

subscriber subscriber

Еще по теме

Фьюри показал, как готовится к бою с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком

2024-11-22 09:29

Фьюри заявил, что сможет победить Александра Усика даже после 15 кружек пива

2024-04-12 11:32

Стало известно, когда Тайсон Фьюри сможет восстановиться и выйти на бой против Александра Усика

2024-02-07 10:29

Промоутер Тайсона Фьюри готовит ему следующий бой, не принимая во внимание поединок против Усика

2023-01-10 15:37

Еще новости в разделе "Спорт"

Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех

2024-12-02 09:36

Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера

2024-11-29 20:34

Легендарный победитель Виталия Кличко Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика

2024-11-29 09:29

ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

2024-11-27 18:26
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех 2024-12-02 09:36
Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера 2024-11-29 20:34
Легендарный победитель Виталия Кличко Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Усика 2024-11-29 09:29
ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов 2024-11-27 18:26