Спорт Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех

2024-12-02 09:36

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон рассказал, как Тайсону Фьюри следует провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, чтобы рассчитывать на успех.

По его мнению, в повторном поединке британец должен максимально использовать свое преимущество в габаритах в придачу к боксерскому мастерству.

"После первого боя Усик оценил Фьюри. Он понимает, что Тайсон, вероятнее всего, набросится на него, будет использовать свою силу, габариты, физическую форму. Фьюри должен был делать все это в первом бою и обязан это сделать в реванше.

Тайсону нужно убедиться, что он сможет оказывать давление на соперника в сочетании со своими боксерскими способностями. Это все нужно делать сразу после стартового гонга, потому что чем дольше длиться бой, тем больше шансов, что он не сможет поддерживать этот темп", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.