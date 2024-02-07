Спорт Стало известно, когда Тайсон Фьюри сможет восстановиться и выйти на бой против Александра Усика

2024-02-07 10:29

Тайсон Фьюри сможет вернуться в ринг и нормально боксировать с Александром Усиком через 12 недель. По словам известного британского тренера Доминика Ингла - это минимальный срок для восстановления при рассечении брови.

Он также отметил, что чемпион мира по версии WBC должен все это время не прекращать тренировку и подготовку к поединку.

"Полезным для Тайсона будет продолжать тренироваться. Думаю так: по меньшей мере недели две ему нужно подождать, чтобы рассечение закрылось, и две недели уйдет на то, чтобы оно как следует зажило. В это время он будет неспособен спарринговать. Скажем так - это четыре недели.

Потом, допустим, четыре недели он будет спарринговать. Это уже восемь недель. Но не будет же он четыре недели проводить тренировки, четыре недели вести спарринги и сразу в бой. Выглядит скорее так, что ему лучше не выходить в ринг в течение следующих 12 недель. Я бы сказал даже так, что это самое раннее, когда он будет способен вернуться в ринг. Если Тайсон пойдет на бой раньше и там получит рассечение, как это было в бою с Валлином, то он мгновенно окажется в невыгодном положении. Должно пройти как минимум 12 недель", - сказал Ингл в комментарии Boxing King Media.

Напомним, бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако он был отложен из-за рассечения, которое британец получил в спарринге.