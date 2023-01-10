Спорт Промоутер Тайсона Фьюри готовит ему следующий бой, не принимая во внимание поединок против Усика

2023-01-10 15:37

Похоже, что в команде Тайсона Фьюри не сомневаются в победе своего боксера в возможном бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, дату и место противостояния Усик - Фьюри еще даже не определили, однако со-промоутер обладателя пояса по версии WBC Фрэнк Уоррен, уже начал планировать следующий бой для своего подопечного.

По словам функционера, британец далее намерен встретиться с обязательным претендентом по версии WBA Даниэлем Дюбуа.

"Дюбуа и Джойсу сейчас придется топтаться на месте, ведь Тайсон встретится в ринге с Усиком. Надеюсь, что Фьюри справиться с этой задачей.

Он встретится с Усиком, а потом будут обязательные защиты. Первым в очереди стоит WBA. Тайсон должен будет принять решение, хочет он драться с Даниэлем или освободит титул. Конечно, сначала ему нужно победить Усика.

Оба парня в хорошем положении. К тому же Тайсон уже сказал, что хочет драться с Джо Джойсом. Так что в этом году Фьюри ждет два больших боя", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

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