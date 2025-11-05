Політика Лідера Інгушетії заочно засудили за фінансування російських військ, що воюють проти України

2025-11-05 14:45

Главу Інгушетії заочно засудили за фінансування російських військ, що воюють проти України. Посадовець системно спрямовував кошти й ресурси на підтримку окупантів, зокрема премії, спорядження та транспорт. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 5 листопада.

"За публічного звернення Чернівецької обласної прокуратури суд виніс заочний вирок для глави Республіки Інгушетія. Його визнано винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 КК України) та призначено покарання у вигляді 8 років повернення волі з конфіскацією майна", - мовиться у повідомленні.

Прокурори довели, що посадовець системно направляв витрати та ресурси на підтримку російських окупаційних військ. Так, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписали контракт зі збройними силами РФ - від 100 до 400 тисяч рублів.

Крім того, за його наказом було організовано постачання медикаментів, тактичного спорядження, одягу, теплового гармату, спалень - загалом 45 тонн вантажу, а також автомобілів для військовослужбовців ЗС РФ, які беруть участь у "свої".

Нині посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.