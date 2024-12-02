Политика За 50 дней США сделают все, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя - Салливан

2024-12-02 19:15

США потратят каждый доллар, ассигнованный Конгрессом для помощи Украине, до завершения президентства Джо Байдена, заявил в интервью каналу ABC News советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы собираемся сделать все, что в наших силах, в течение этих 50 дней, чтобы дать Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы они были сильнее стола переговоров", - сказал Салливан, передает Голос Америки.

Он также сказал, что призвал украинцев работать с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Я призвал украинскую команду привлекать новую команду, а также привлекать всех наших союзников частично и партнеров, потому что опять же, 21 января война в Украине не закончится просто так. Очевидно, у новой команды будет своя политика, свой подход, и я не могу об этом говорить. Но что я могу сделать, это убедиться, что мы поставим Украину в самую лучшую возможную позицию", - сказал Салливан.

Что касается перспективы переговоров с Россией, Салливан подчеркнул, что этот вопрос должна решать Украина.

"Главное, с моей точки зрения, состоит в том, чтобы Украина сама определяла свою судьбу, и ее судьба не была навязана внешними силами, в том числе Соединенными Штатами. Президент Зеленский публично заявил о необходимости прекращения этой войны за столом переговоров, а это означает, что он знает, что в конце концов переговоры должны быть", - заявил Салливан.

Он добавил, что главной задачей США было предоставить Украине все необходимые рычаги для переговоров.

"Ключевым моментом этого года было попытаться дать Украине как можно больше инструментов, чтобы они могли начать эти переговоры и почувствовать, что они могут добиться результата, который они хотели бы видеть сейчас, что касается территории, безопасности или других элементов", - сказал Салливан.