ВОЙНА В Украине Грузинський легіон спростував фейк про повернення бійців до Грузії через протести у Тбілісі

2024-12-04 10:29

Ворожа пропаганда почала поширювати дезінформацію про те, що бійці Грузинського легіону буцімто "залишають Україну через протести у Тбілісі". російський фейк спростувала прес-служба Грузинського легіону в соціальній мережі X.

Бійці легіону наголосили на своїй непохитній відданості боротьбі проти російської агресії.

"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог", - наголосили вони.

Добровольці нагадали, що Грузинський легіон бере участь у захисті України з 2014 року і продовжує протистояти російській агресії.

"Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті поти, поки ця мета не буде досягнута", - наголосили вони.