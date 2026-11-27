ВІЙНА В Україні В Дніпрі через тривалі екстрені відключення кількість аварій зросла в десятки разів

2026-11-27 11:29

ДТЕК Дніпровські електромережі посилили ремонтні бригади, щоб швидше усувати аварії та повертати світло.

Енергетики також працюють із керуючими компаніями та ОСББ.

За минулу добу компанія отримала 59 тисяч дзвінків. Із них майже 1,7 тисячі — заявки про аварії, які потребують невідкладного ремонту.

Близько половини цих заявок стосуються електромереж усередині будинків.

Якщо світла немає лише у вашому будинку, спершу зверніться до керуючої компанії або ОСББ. Вони відповідають за перевірку й ремонт будинкових мереж.

На тлі тривалих екстрених відключень кількість аварій зросла в десятки разів.

Основна причина — перевантаження мереж після повернення світла.

Коли багато потужних приладів вмикають одночасно, можуть виходити з ладу запобіжники, трансформатори й електрощити в будинках.

Розуміємо, що після кількох годин без світла хочеться одразу нагріти воду, зігріти оселю й запустити прання. У перші 30 хвилин після повернення світла просимо вмикати бойлери, обігрівачі та інші потужні прилади по черзі. Це зменшує навантаження на мережу й ризик нових аварій.