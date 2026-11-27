Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу кілька черг погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
ГРАФІКИ ДЛЯ ВСІХ ГРУП
1.1: 00:00 - 02:00, 17:30 - 22:30
1.2: 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
2.1: 00:00 - 02:30, 06:30 - 11:30, 15:30 - 20:30
2.2: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 16:00 - 21:00
3.1: 00:00 - 02:30, 06:30 - 11:30, 15:30 - 20:30
3.2: 02:00 - 03:00, 11:00 - 16:00, 20:00 - 24:00
4.1: 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00
4.2: 02:00 - 03:00, 11:00 - 16:00, 20:00 - 24:00
5.1: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 16:00 - 21:00
5.2: 07:30 - 09:00, 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
6.1: 00:00 - 02:00, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30
6.2: 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00