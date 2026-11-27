ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 27 листопада

2026-11-27 09:26

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу кілька черг погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

ГРАФІКИ ДЛЯ ВСІХ ГРУП

1.1: 00:00 - 02:00, 17:30 - 22:30

1.2: 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 02:30, 06:30 - 11:30, 15:30 - 20:30

2.2: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 16:00 - 21:00

3.1: 00:00 - 02:30, 06:30 - 11:30, 15:30 - 20:30

3.2: 02:00 - 03:00, 11:00 - 16:00, 20:00 - 24:00

4.1: 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00

4.2: 02:00 - 03:00, 11:00 - 16:00, 20:00 - 24:00

5.1: 00:00 - 01:00, 06:30 - 11:30, 16:00 - 21:00

5.2: 07:30 - 09:00, 13:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 02:00, 08:30 - 13:30, 17:30 - 22:30

6.2: 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00