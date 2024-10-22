Политика Референдума и выборы в Молдове прошли при беспрецедентном уровне вмешательства рф

2024-10-22 09:24

Европейский Союз пока официально не комментирует результаты референдума и первого тура выборов в Молдове, однако учитывает условия, при которых прошла избирательная кампания. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.



По его словам, в ЕС внимательно следили за двумя голосованиями: референдумом и выборами президента в Молдове.



"Голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания россии и ее прокси, пытавшихся дестабилизировать демократический процесс в Молдове", - заявил Стано, напомнив о попытках покупки голосов и "огромной пропаганде" россии и ее прокси.



Он добавил, что в ЕС ожидают финального оглашения официальных результатов обоих голосований и заявлений наблюдательных миссий.



"После этого мы выйдем с нашей официальной реакцией", - сообщил спикер.



Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что ЕС продолжает полностью поддерживать стремление Молдовы присоединиться к Евросоюзу.