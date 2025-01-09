Политика Макрон обвинил Илона Маска в попытке вмешаться в политику сразу нескольких европейских стран

2025-01-09 11:34

Илон Маск пытается вмешаться в политику сразу нескольких европейских стран и поддерживает международное реакционное движение. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.

"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в частности, в Германии", - сказал лидер Франции во время своего выступления в Елисейском дворце.

В издании напомнили, что у Макрона и Маска сложились достаточно теплые отношения. Миллиардер присоединился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу на открытии Собора Парижской Богоматери в декабре 2024 года, а на прошлой неделе пожертвовал 100 терминалов Starlink французской территории Майотта, пострадавшей от циклона.

Кроме этого Макрон приглашал Маска и Трампа в Париж на саммит по искусственному интеллекту, который состоится в феврале. Также, президент Франции не раз говорил о том, что хочет сотрудничать с новой администрацией США.

Американский миллиардер Илон Маск подверг критике в своей социальной сети Х лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа. В частности, Маск написал, что Reform UK "нуждается в новом лидере", а Фарадж "не имеет необходимых навыков".





