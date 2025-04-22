ВОЙНА В Украине Украина пустила с молотка арестованный танкер, которым рашисты блокировали Керченский пролив

2025-04-22 11:30

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализовало арестованное судно Nika Spirit, которое находилось в управлении агентства, на электронном аукционе Prozorro.Продажи. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Несмотря на то, что согласно отчету независимого оценщика, судно было изношено на 80%, а его восстановление требует как минимум 20 миллионов гривен инвестиций, АРМА обеспечило его реализацию за почти в три раза большую цену, чем оценочная стоимость", - говорится в сообщении.

По результатам торгов актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, танкер был реализован за 6,4 миллиона гривен. За право приобрести судно соревновались четыре участника.

Танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно было идентифицировано как использовавшееся для блокировки Керченского пролива в ноябре 2018 года.