Политика В США назвали того, кто будет решать, когда и на каких условиях проводить мирные переговоры

2024-12-18 09:35

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и на каких условиях проводить переговоры с москвой, а президент Байден будет помогать этому до завершения своей каденции. Такую позицию озвучил советник Белого дома Джон Кирби по просьбе прокомментировать подходы Дональда Трампа по отношению к Украине, пишет Укринформ.



Кирби отметил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: "Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть следующие шаги".



Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.



Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы у украинской армии было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя.



В этом контексте Кирби напомнил, что, несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, путину все же пришлось обращаться за помощью в КНДР.



"Ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения путин также должен покупать много мешков для трупов. И я считаю, что об этом тоже не стоит забывать", - отметил представитель администрации США.