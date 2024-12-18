Политика В США назвали того, кто будет решать, когда и на каких условиях проводить мирные переговоры

2024-12-18 09:35

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и на каких условиях проводить переговоры с москвой, а президент Байден будет помогать этому до завершения своей каденции. Такую позицию озвучил советник Белого дома Джон Кирби по просьбе прокомментировать подходы Дональда Трампа по отношению к Украине, пишет Укринформ.

Кирби отметил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: "Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть следующие шаги".

Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы у украинской армии было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя.

В этом контексте Кирби напомнил, что, несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, путину все же пришлось обращаться за помощью в КНДР.

"Ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения путин также должен покупать много мешков для трупов. И я считаю, что об этом тоже не стоит забывать", - отметил представитель администрации США.

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