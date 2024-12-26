Мир Дональд Трамп заявил о намерении добиваться широкого применения в США смертной казни

2024-12-26 09:31

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал поручить Министерству юстиции добиваться применения смертной казни, сообщает The Hill.

"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Издание указывает, что заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как 23 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил о смягчении приговоров 37 из 40 заключенных, ожидавших смертной казни в федеральных камерах смертников. Им дали пожизненное. Приговоры не смягчили только двум известным стрелкам, совершившим массовые убийства в церкви и синагоге, а также одному из братьев, ответственному за взрыв на Бостонском марафоне.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг назвал решение Байдена "отвратительным" и "пощечиной" семьям пострадавших.

"Президент Трамп выступает за верховенство закона, которое вернется, когда он вернется в Белый дом", - добавил Чунг.

Известно, что Трамп возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год после почти 20-летнего перерыва.

Байден, баллотировавшийся в президенты, выступая против смертной казни, приостановил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после вступления в должность в январе 2021 года.

Напомним, смертная казнь в США - легальная мера наказания в 27 штатах. Но в восьми штатах наложены разные моратории.

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