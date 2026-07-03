Спорт Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі вже підписали угоду про зустріч на ринзі

2026-07-03 08:26

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі вже підписали угоду про їхню зустріч на ринзі, але наразі ні дата, ані місце її проведення не відомі.

Промоутер Френк Воррен пояснив, чому немає точної дати. Бізнесмен зазначив, що перед їхнім поєдинком обидва спортсмени повинні пройти проміжні бої цього літа. Якщо вони успішно завершать ці поєдинки, буде зроблено остаточну офіційну заяву з усіма подробицями.

"Усе в силі. Хіба що один із них програє в цих двох боях, які ще мають відбутися. А так, жодних проблем немає. Єдина проблема - те, що обидва підписалися на ці бої. Джошуа проведе свій у липні. Ф’юрі, гадаю, теж - не знаю ні місця проведення, ні дати.

І як тільки вони закриють ці бої, їхня очна сутичка відбудеться. Це станеться пізньої осені. Жодних проблем не бачу. Всі будуть задоволені. Нехай проведуть ці липневі бої. І одразу після цього буде великий анонс", - цитує бізнесмена BoxingScene.