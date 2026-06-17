Спорт Ентоні Джошуа оголосив п’ять потенційних суперників для свого наступного поєдинку

2026-06-17 14:34

Ентоні Джошуа поділився іменами потенційних суперників для свого наступного поєдинку. Його найближчий бій призначений на 25 липня проти албанця Крістіана Пренги.

"Якщо говорити про нас з Ф’юрі, то це не єдина битва для мене. Я знаю, що якщо буду битися досить довго, то є реванш з Даніелем Дюбуа, є потенційний бій з Фабіо Вордлі. Є поєдинок з Агітом Кабаєлом, якщо він стане чемпіоном світу. Є бій з Мозесом Ітаумою, бо він піднімається в рейтингах. Все ще є поєдинок з Деонтеєм Вайлдером", - зазначив Джошуа.

Крім того, колишній чемпіон світу висловився про Тайсона Ф’юрі:

"Усі ці бої будуть величезними, тож Ф’юрі - це просто черговий суперник. Я намагаюся сказати, що не потрібно ставити його на п’єдестал, він не перебуває вище за інших. Всі вони стоять на моєму шляху, вони всі одного рівня. Я не ставлю його вище інших", - зазначив супертяж для talkSPORT.