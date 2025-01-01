Менеджер Александра Усика сделал прогноз по карьере украинского чемпиона в 2025 году

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.
Функционер считает, что до конца 2025 года его подопечный снова станет абсолютным чемпионом мира.
"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом", - написал Климас на своей странице в Х.
Напомним, после повторной победы над Фьюри BoxingScene со ссылкой на представителя боксера сообщил, что украинцу потребуется время на восстановление. Тренировки, скорее всего, он возобновит не раньше конца апреля, а ближайший поединок может провести в конце лета следующего года.