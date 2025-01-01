Спорт Менеджер Александра Усика сделал прогноз по карьере украинского чемпиона в 2025 году

2025-01-01 10:29

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.

Функционер считает, что до конца 2025 года его подопечный снова станет абсолютным чемпионом мира.

"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом", - написал Климас на своей странице в Х.

Напомним, после повторной победы над Фьюри BoxingScene со ссылкой на представителя боксера сообщил, что украинцу потребуется время на восстановление. Тренировки, скорее всего, он возобновит не раньше конца апреля, а ближайший поединок может провести в конце лета следующего года.

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