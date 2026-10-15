Спорт Олександр Усик готує несподіваний крок: експерт розкрив плани українського чемпіона

2026-10-15 09:31

Британський боксерський аналітик Гарет Девіс висловив припущення, що переговори про поєдинок між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) могли припинитися через ймовірність проведення третього бою українця з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

"Чому не відбудеться бій між Усиком і Вайлдером? Ситуація змінилася, оскільки Усик розглядає варіант третього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Ентоні Джошуа", - заявив Девіс в інтерв'ю The Fight Wire.

Водночас раніше інший інсайдер, Ден Рафаель, назвав імовірною причиною припинення переговорів фінансові розбіжності. За його інформацією, Усик запросив за поєдинок більший гонорар, ніж організатори були готові запропонувати.

Нагадаємо, раніше непереможений український боксер заявляв про бажання зустрітися з Вайлдером на рингу. Ба більше, з'являлася інформація, що поєдинок міг відбутися у березні 2027 року в США. Однак наразі конкретних домовленостей про проведення бою немає.

Як відомо, свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в єгипетській Гізі проти кікбоксера Ріко Верховена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в одинадцятому раунді.