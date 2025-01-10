Политика Власти Армении сделали первый реальный шаг для присоединения страны к Евросоюзу

2025-01-10 11:32

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщает Armenia News.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства Армении. Теперь документ будет передан на утверждение в парламент страны.

Согласно правительственным обоснованиям, в случае одобрения инициатива "позволит сделать более реалистичными ожидания граждан Республики Армения относительно полноправного членства в Европейском союзе", а также будет создана рабочая среда для обсуждения этого вопроса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что сам по себе законопроект "никоим образом не означает непосредственное членство Армении в Евросоюзе", поскольку решение о вступлении страны в блок может быть принято только через всенародный референдум.

"Однако стоит также отметить, что до референдума необходимо предпринять определенные шаги - обсудить дорожную карту с Европейским союзом", - подчеркнул Пашинян.