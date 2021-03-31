Вручение премии Оскар может впервые пройти в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе

Церемония вручения кинопремии Оскар может пройти не только в США, но и в европейских городах.
Как сообщает Нollywood Reporter, впервые в истории кинопремии церемонию ее вручения могут организовать в Париже и Лондоне.
Вручение Оскара запланировано на 25 апреля, но пока неизвестно о точных местах, где пройдет мероприятие.
К такому решению организаторы церемонии пришли из-за того, что некоторые конкурсанты не могут приехать в США.
Вместе с этим, продюсеры обращаются к тем, кто может присутствовать на вручении Оскара, все-таки приехать в Лос-Анджелес. Мероприятие состоится на вокзале Юнион Стейшн в Лос-Анджелесе и в голливудском театре Долби.
Для безопасного пребывания в США, участники обязаны пройти карантин, а все дополнительные расходы по самоизоляции обещают взять на себя партнеры кинопремии.