Мир Вручение премии Оскар может впервые пройти в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе

2021-03-31 21:00

Церемония вручения кинопремии Оскар может пройти не только в США, но и в европейских городах.

Как сообщает Нollywood Reporter, впервые в истории кинопремии церемонию ее вручения могут организовать в Париже и Лондоне.

Вручение Оскара запланировано на 25 апреля, но пока неизвестно о точных местах, где пройдет мероприятие.

К такому решению организаторы церемонии пришли из-за того, что некоторые конкурсанты не могут приехать в США.

Вместе с этим, продюсеры обращаются к тем, кто может присутствовать на вручении Оскара, все-таки приехать в Лос-Анджелес. Мероприятие состоится на вокзале Юнион Стейшн в Лос-Анджелесе и в голливудском театре Долби.

Для безопасного пребывания в США, участники обязаны пройти карантин, а все дополнительные расходы по самоизоляции обещают взять на себя партнеры кинопремии.

 

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