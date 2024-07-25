Жизнь Пролиция проверяет видео якобы с моментом нападения на Ирину Фарион

2024-07-25 13:35

Правоохранители проверяют видео, которое ранее распространили некоторые медиа по поводу убийства украинского языковеда и экс-депутата Ирины Фарион. Речь идет о публикации, где заявлено о так называемой "причастности российских неонацистов" к этому преступлению. Об этом заявила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная в комментарии РБК-Украина.

"Да, полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия", - сказала она.

Напомним, российская неонацистская группировка NS/WP взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион во Львове. Как доказательство своей причастности к убийству группировка показала фрагмент видео якобы с моментом нападения на Фарион.

Напомним, вечером 19 июля Ирина Фарион была ранена в голову из огнестрельного оружия возле ее дома во Львове. Экс-депутата доставили в больницу, но медики не смогли спасти ей жизнь из-за тяжелого ранения.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Полиция показала подозреваемого в причастности к убийству Фарион

2024-07-22 16:48

Появились новые детали о возможном убийце Фарион

2024-07-21 13:30

Фарион умерла в больнице после покушения

2024-07-20 10:30

Убийство Ирины Фарион: у следствия есть несколько версий мотива

2024-07-20 08:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Закарпатье уклонистов за границу нелегально выводил 14-летний местный парнишка

2024-07-25 15:37

Пролиция проверяет видео якобы с моментом нападения на Ирину Фарион

2024-07-25 13:35

Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок

2024-07-24 14:31

Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Закарпатье уклонистов за границу нелегально выводил 14-летний местный парнишка 2024-07-25 15:37
Пролиция проверяет видео якобы с моментом нападения на Ирину Фарион 2024-07-25 13:35
Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок 2024-07-24 14:31
Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране 2024-07-24 12:28