Жизнь Пролиция проверяет видео якобы с моментом нападения на Ирину Фарион

2024-07-25 13:35

Правоохранители проверяют видео, которое ранее распространили некоторые медиа по поводу убийства украинского языковеда и экс-депутата Ирины Фарион. Речь идет о публикации, где заявлено о так называемой "причастности российских неонацистов" к этому преступлению. Об этом заявила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная в комментарии РБК-Украина.



"Да, полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия", - сказала она.



Напомним, российская неонацистская группировка NS/WP взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион во Львове. Как доказательство своей причастности к убийству группировка показала фрагмент видео якобы с моментом нападения на Фарион.



Напомним, вечером 19 июля Ирина Фарион была ранена в голову из огнестрельного оружия возле ее дома во Львове. Экс-депутата доставили в больницу, но медики не смогли спасти ей жизнь из-за тяжелого ранения.