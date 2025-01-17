ВОЙНА В Украине Командиру воинской части, безосновательно насчитавшему "боевые", объявили подозрение

2025-01-17 11:32

Правоохранители объявили подозрение командиру воинской части из Черкасской области. Он допустил безосновательное начисление почти 6 миллионов гривен доплат 91 военнослужащему, которые не участвовали в боевых действиях. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"В июне 2023 года должностное лицо небрежно отнеслось к своим обязанностям и не проверило основания для начисления боевых выплат. Было оформлено многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях", - отметили в сообщении.

Отмечаются, что в результате таких действий чиновника государству нанесен ущерб на общую сумму более 5,9 млн грн.

Командир воинской части подозревается в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

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