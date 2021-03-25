Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав расширил красную зону карантина - добавлены сразу две области Украины

2021-03-25 14:00

Сегодня Минздрав Украины обновил показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса.

В частности, в "красную" зону адаптивного карантина добавили Николаевскую и Черкасскую области

По данным МОЗ, в этих областях эпидемия коронавируса распространяется быстрее всего.

Так, "красными" уже стали 11 регионов: Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Еще 13 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Только одна область — Херсонская — в "желтой".