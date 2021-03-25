Сегодня Минздрав Украины обновил показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса.
В частности, в "красную" зону адаптивного карантина добавили Николаевскую и Черкасскую области
По данным МОЗ, в этих областях эпидемия коронавируса распространяется быстрее всего.
Так, "красными" уже стали 11 регионов: Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
Еще 13 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне. Только одна область — Херсонская — в "желтой".