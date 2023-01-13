ВОЙНА В Украине Контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области предателя, который передавал врагу ценные данные

2023-01-13 10:27

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного агента фсб рф в ходе спецоперации в Черкасской области. Им оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужбы рашистов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале.

Злоумышленник целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

Вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ. Он также передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра.

Разведывательная информация требовалась российским военным преступникам для подготовки серии ракетных ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

Предатель отсылал разведданные своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов.

В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. У фигуранта также обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, без права внесения залога.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.