Украина СБУ удалось предотвратить теракт в колледже Черкасской области

2021-12-08 12:10

СБУ заявляет о предотвращении теракта в одном из колледжей в Черкасской области. Установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видео материалам о планировании к массовому расстрелу одногрупников.

"В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили: два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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